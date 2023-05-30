Заика рассказал, как смог снять обручальное кольцо, не давшее ему выйти на замену

Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, что успешно снял кольцо, которое не позволило ему выйти на замену в матче 29 тура Премьер-лиги против питерского «Зенита» (1:1).

История, напомним, заключалась в том, что резервный арбитр не пустил Заику на футбольное поле из-за обручального кольца на сломанном пальце. Его он не смог снять и, соответственно, не смог выйти из-за этого на замену.

«Распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку», - смеясь рассказал Заика «Матч ТВ». Как добавил футболист, в ювелирном магазине всё сделали без травм, а главный тренер сочинцев Дмитрий Хохлов с юмором отреагировал на ситуацию.

«У него во время карьеры произошел похожий случай в еврокубках», - пояснил Заика.

Игрок «Сочи» не смог выйти на замену из-за обручального кольца