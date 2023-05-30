Легионера «Урала» Влута успешно прооперировали

Рай Влут, нидерландский игрок екатеринбургского «Урала», успешно перенёс операцию на пяточной кости. Новостью поделились в пресс-службе «шмелей».

Напомним, что из-за повреждения нидерландец не смог помочь уральцам в двух последних матчах Премьер-лиги. В них, напомним, команда Виктора Ганчаренко разгромно проиграла самарским «Крыльям Советов» (0:3) и с таким же счётом расправилась с вылетевшими «Химками».

Отмечается, что восстановление футболиста займёт от двух – до четырёх месяцев.

В текущем сезоне Влут стал автором семи мячей уральцев в 25 матчах в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.

Пару месяцев назад адвокат Влута высказался о возможном получении игроком российского гражданства.