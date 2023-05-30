Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионера «Урала» Влута успешно прооперировали

30 Мая 2023 • 18:43 Комментировать
Урал
...
Сочи
03.06 17:00

Рай Влут, нидерландский игрок екатеринбургского «Урала», успешно перенёс операцию на пяточной кости. Новостью поделились в пресс-службе «шмелей».

Напомним, что из-за повреждения нидерландец не смог помочь уральцам в двух последних матчах Премьер-лиги. В них, напомним, команда Виктора Ганчаренко разгромно проиграла самарским «Крыльям Советов» (0:3) и с таким же счётом расправилась с вылетевшими «Химками».

Отмечается, что восстановление футболиста займёт от двух – до четырёх месяцев.

В текущем сезоне Влут стал автором семи мячей уральцев в 25 матчах в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.

Пару месяцев назад адвокат Влута высказался о возможном получении игроком российского гражданства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Рай Влут
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
19:46 · Россия. Премьер-лига
Шалимов – об Агкацеве: «Играет в основе второй тур подряд и играет хорошо»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выделил фаворита в борьбе за второе место в РПЛ
19:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал двух худших тренеров РПЛ
19:38 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» предложили Бурмистрову новый контракт, нападающий в раздумьях
19:31 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Галактионов пришёл в «Локомотив» и сразу дал результат»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Чистяков в «Зените»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин обратился к попавшему в реанимацию Гаврилову
19:14 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Пока все мои мысли о «Ростове»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Московский клуб сделал «Зениту» предложение по Чистякову слухи
18:46 · Россия. Премьер-лига
Известен диагноз Гаврилова – экс-игрок «Спартака» в реанимации
18:43 · Россия. Премьер-лига
Легионера «Урала» Влута успешно прооперировали
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на попадание Гаврилова в реанимацию
18:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не смог уговорить сына перейти из «Спартака» в «Зенит»
18:24 · Россия. Первая лига
Вылетевшая из Первой лиги «Волга» рассталась с главным тренером
18:17 · Россия. Премьер-лига
В «Генке» отреагировали на новость об интересе к Николсону
Все новости
Рекомендуем