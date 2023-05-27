Игроки «Урала» в матче с «Химками» сфолили всего четыре раза

В субботу днём екатеринбургский «Урал» одержал разгромную гостевую победу над немотивированными «Химками», уже попрощавшимися с РПЛ – 3:0.

Удивительно, но игроки уральцев в завершившейся игре нарушили правила всего лишь четыре раза. Как сообщает Opta Sports, это повторение рекорда уральцев в матче РПЛ - столько же фолов у игроков этого клуба было в 2019 году в игре против «Спартака». Подобная статистика, отметим, ведётся с 2009 года.

Напомним, что это не единственное значимое событие для «Урала» сегодня. Полузащитник «шмелей» Андрей Егорычев стал первым игроком екатеринбургского клуба за 10 лет, который смог отличиться в одной игре Премьер-лиги тремя голевыми передачами.