Ранджелович: «Урал» заслужил остаться в РПЛ»

Бывший полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович подвёл итоги минувшего сезона для екатеринбургской команды.

По словам сербского вингера, «Уралу» удалось добиться своей главной цели — остаться в РПЛ. Ранджелович считает, что екатеринбуржцы заслуженно сохранили прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Я счастлив, что «Урал» сможет играть здесь в следующем году. А насчёт себя скажу, что конечно, я мог бы сыграть лучше, мог бы сыграть хуже. Это был хороший год и, слава богу, я провёл его без травм», — приводит слова Ранджеловича пресс-служба «Урала».

Напомним, за «Урал» Ранджелович выступал на правах аренды. Сегодня, 14 июня, было официально объявлено о том, что 25-летний футболист вернулся в греческий «Олимпиакос».

По итогам минувшего сезона «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Сам Ранджелович отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами в 28 матчах за екатеринбургскую команду.