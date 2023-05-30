В «Сочи» предложили Бурмистрову новый контракт, нападающий в раздумьях

В футбольном клубе «Сочи» около трёх дней назад предложили одному из своих старожилов, 33-летнему Никите Бурмистрову новое трудовое соглашение.

Как сообщил «РБ Спорт» агент Антон Синьков, форвард взял небольшую паузу на раздумья.

Напомним, что Бурмистров в «Сочи» уже на протяжении пяти лет. Вместе с этой командой он вышел в РПЛ, а в прошлом сезоне оформил главное достижение в своей карьере – стал серебряным призёром чемпионата России.

Помимо «Сочи», Бурмистров выступал за «Амкар», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Ротор», тульский «Арсенал».

Трудовое соглашение Бурмистрова с сочинским клубом завершится грядущим летом.

Агент: «Думаю, «Сочи» продлит контракт с Бурмистровым»