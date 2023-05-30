Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» предложили Бурмистрову новый контракт, нападающий в раздумьях

30 Мая 2023 • 19:38 Комментировать
Урал
...
Сочи
03.06 17:00

В футбольном клубе «Сочи» около трёх дней назад предложили одному из своих старожилов, 33-летнему Никите Бурмистрову новое трудовое соглашение.

Как сообщил «РБ Спорт» агент Антон Синьков, форвард взял небольшую паузу на раздумья.

Напомним, что Бурмистров в «Сочи» уже на протяжении пяти лет. Вместе с этой командой он вышел в РПЛ, а в прошлом сезоне оформил главное достижение в своей карьере – стал серебряным призёром чемпионата России.

Помимо «Сочи», Бурмистров выступал за «Амкар», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Ротор», тульский «Арсенал».

Трудовое соглашение Бурмистрова с сочинским клубом завершится грядущим летом.

Агент: «Думаю, «Сочи» продлит контракт с Бурмистровым»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Никита Бурмистров Сочи Антон Синьков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
19:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о сборной России: «Когда нет соперников, нет смысла собираться»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Дзюба был символом «Локомотива» этой весной»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Аршавин – о возможном переходе Пиняева в «Зенит»: «Сергею не стоит бояться конкуренции»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Шалимов – об Агкацеве: «Играет в основе второй тур подряд и играет хорошо»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выделил фаворита в борьбе за второе место в РПЛ
19:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал двух худших тренеров РПЛ
19:38 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» предложили Бурмистрову новый контракт, нападающий в раздумьях
19:31 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Галактионов пришёл в «Локомотив» и сразу дал результат»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Чистяков в «Зените»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин обратился к попавшему в реанимацию Гаврилову
19:14 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Пока все мои мысли о «Ростове»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Московский клуб сделал «Зениту» предложение по Чистякову слухи
18:46 · Россия. Премьер-лига
Известен диагноз Гаврилова – экс-игрок «Спартака» в реанимации
18:43 · Россия. Премьер-лига
Легионера «Урала» Влута успешно прооперировали
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на попадание Гаврилова в реанимацию
Все новости
Рекомендуем