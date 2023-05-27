Егорычев оценил текущий сезон «Урала»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал, доволен ли он текущим сезоном.

«Мы еще не завершили сезон: осталась одна игра. Но по тому, как он складывался для команды, можно сказать, что это был успешный сезон», — цитирует Егорычева Sport24.

В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил два гола и стал автором шести результативных передач.

На данный момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 33 очка за 29 игр.

В последнем туре «шмели» сыграют на своем поле против «Сочи» (3 июня).