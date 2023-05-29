Президент «Урала» Иванов: «У нас с Бикфалви ещё год контракта»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном уходе полузащитника Эрика Бикфалви из клуба.

Ранее румынский футболист заявил, что, скорее всего, его контракт с екатеринбургским клубом продлён не будет.

«Первый раз подобное слышу. У нас с Эриком ещё год действующий контракт», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провёл в составе команды из Екатеринбурга 36 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает опытного полузащитника в 800 тысяч евро.