«Урал» с «Сочи» последними ушли от нулевой ничьей

«Урал» с «Сочи» проводят матч 30-го тура Премьер-лиги. Этот поединок не имеет турнирного значения для соперников, и нули на табло здесь продержались дольше всего. Тем не менее, гол был. Уже на 90-й минуте отличился Андрей Егорычев, и его удар, вероятно, принесет победу «Уралу». На помощь команде из Екатеринбурга пришел на помощь угловой. После выверенного навеса Алексей Каштанов головой пробил по воротам, голкипер среагировал и прервал полет мяча, но Егорычев был самым расторопным на добивании.
«Урал» остается на 11-м месте, его соперник расположился на одну ступеньку выше.
Протокол игры
|(1:0) Егорычев Андрей89'
Помазун Илья•Мамин Артём•Бегич Сильвие•Филипенко Егор46' (Гогличидзе Лео (46') •Бевеев Мингиян•Кулаков Денис• 55'Мишкич Даниэль•Сунгатулин Фаниль46' (Железнов Юрий (46') •Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик•Юшин Александр
Заболотный Николай•Миладинович Иван•Юрганов Игорь73' (Мещанинов Артём (73') •Дркушич Ваня•Заика Кирилл63' (Шипунов Тимофей (63') •Кравцов Кирилл•Батырев Амир•Макарчук Артём•Бурмистров Никита63' (Маргасов Тимофей (63') •Сарвели Владислав•Жоаозиньо63' (Miguel Silveira dos Santos (63')
Запасные: Сиссако Мусса•Адамов Денис
03 июня. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
Бан пользователя