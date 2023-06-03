«Урал» с «Сочи» последними ушли от нулевой ничьей

«Урал» с «Сочи» проводят матч 30-го тура Премьер-лиги. Этот поединок не имеет турнирного значения для соперников, и нули на табло здесь продержались дольше всего. Тем не менее, гол был. Уже на 90-й минуте отличился Андрей Егорычев, и его удар, вероятно, принесет победу «Уралу». На помощь команде из Екатеринбурга пришел на помощь угловой. После выверенного навеса Алексей Каштанов головой пробил по воротам, голкипер среагировал и прервал полет мяча, но Егорычев был самым расторопным на добивании.

«Урал» остается на 11-м месте, его соперник расположился на одну ступеньку выше.