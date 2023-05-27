Стало известно, почему игрок «Сочи» Заика не смог снять обручальное кольцо

В субботу вечером в матче «Сочи» против «Зенита» (1:1) центральный полузащитник южан Кирилл Заика должен был выйти на замену, но так и не смог этого сделать – всё из-за обручального кольца, которое он не смог снять на бровке поля, несмотря на помощь многочисленных сотрудников клуба.

Как сообщает «Матч ТВ», хавбек не смог снять кольцо из-за того, что ранее он ломал этот палец и носил на нём тейп, а в сегодняшней игре судьи его попросили этот тейп снять. Под ним и оказалось обручальное кольцо. Теперь в дальнейшем Заике предстоит операция на руке.

Напомним, что счёт в вечерней игре открыли сочинцы – помог быстрый гол Артура Юсупова. Во втором тайме питерцы отыгрались благодаря точному удару со штрафного от Густаво Мантуана.