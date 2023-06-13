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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» усилится бразильским нападающим

13 Июня 2023 • 15:03 Комментировать
Урал
1:0
Сочи
окончен

В ближайшее время «Урал» подпишет контракт с нападающим «Браги» Гильерме Шеттине. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, за 27-летнего бразильца екатеринбургский клуб заплатит 500 тысяч евро. Отметим, что последние два сезона бразилец провёл в португальской «Визеле» и швейцарском «Грассхопперс» на правах аренды.

В минувшем сезоне Шеттине провёл за «Грассхопперс» 21 матч, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского нападающего в 900 тысяч евро.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 30 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Брага Урал Гильерме Шеттине
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