«Урал» усилится бразильским нападающим

В ближайшее время «Урал» подпишет контракт с нападающим «Браги» Гильерме Шеттине. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, за 27-летнего бразильца екатеринбургский клуб заплатит 500 тысяч евро. Отметим, что последние два сезона бразилец провёл в португальской «Визеле» и швейцарском «Грассхопперс» на правах аренды.

В минувшем сезоне Шеттине провёл за «Грассхопперс» 21 матч, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского нападающего в 900 тысяч евро.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 30 проведённых матчах.