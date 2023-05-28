В «Урале» рассказали о планах клуба на межсезонье

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

Напомним, вчера, 27 мая, команда из Екатеринбурга одолела в гостях подмосковные «Химки» (3:0) и обезопасила себя от вылета в Первую лигу.

«Урал» — крепкий середняк, но каждый год мы боремся до последних туров, чтобы сохранить место в РПЛ. В ближайшее межсезонье хочется повысить свой статус, усилиться», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 33 набранных очка. До конца сезона екатеринбуржцам осталось провести одну игру против «Сочи». Этот матч состоится 3 июня и начнётся он в 17:00 по московскому времени.