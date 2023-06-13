Хавьер Рангел, представитель нападающего «Браги» Гильерме Шеттине, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Урал».

«Переход в «Урал»? Нет, на данный момент у нас нет никакого официального предложения из России», — сказал Рангел.

Ранее сообщалось, что за переход Шеттине «Урал» заплатит 500 тысяч евро.

Напомним, что минувший сезон Шеттине провёл в составе швейцарского «Грассхоппера» на правах аренды. 27-летний нападающий принял участие в 21 матче этой команды, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского футболиста в 900 тысяч евро.