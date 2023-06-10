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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» высказались о будущем Шатова

10 Июня 2023 • 11:49 Комментировать
Урал
1:0
Сочи
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника Олега Шатова.

Напомним, что из-за травмы 32-летний футболист пропустил большую часть минувшего сезона. В последний раз Шатов выходил на поле в ноябре прошлого года.

По словам Иванова, будущее Шатова в «Урале» зависит от его восстановления.

«Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет — сам будет принимать решение. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может ещё играть», — цитирует Иванова Sport24.

В прошедшем сезоне Шатов провёл за «Урал» пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Контракт опытного футболиста с екатеринбургским клубом рассчитан до конца текущего месяца.

Напомним, что в период с 2013 по 2020 год полузащитник выступал за «Зенит», в составе которого трижды выигрывал чемпионат России. Также в карьере Шатова были «Рубин», «Краснодар» и «Анжи».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
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