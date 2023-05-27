Юшин впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

28-летний российский игрок атаки екатеринбургского «Урала» Александр Юшин, как оказалось, в субботу днём оформил первый дубль в рамках Российской премьер-лиги в своей карьере. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, нападающий поразил ворота подмосковных «Химок» на выезде на 24-й и 40-й минутах матча, игра завершилась разгромной победой «Урала» - 3:0.

Статистики добавляют, что за пять последних матчей чемпионата России Юшин забил за «Урал» уже четыре гола.

Отметим, что «Урал» - первый клуб в карьере Юшина, представляющий Премьер-лигу. До переезда в Екатеринбург в 2022 году россиянин играл в клубах Первой и Второй лиг. Например, в нижнекамском «Нефтехимике», в «Калуге» и новомосковском «Химике».

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