Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юшин впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

27 Мая 2023 • 18:07 Комментировать
Урал
...
Сочи
03.06 17:00

28-летний российский игрок атаки екатеринбургского «Урала» Александр Юшин, как оказалось, в субботу днём оформил первый дубль в рамках Российской премьер-лиги в своей карьере. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, нападающий поразил ворота подмосковных «Химок» на выезде на 24-й и 40-й минутах матча, игра завершилась разгромной победой «Урала» - 3:0.

Статистики добавляют, что за пять последних матчей чемпионата России Юшин забил за «Урал» уже четыре гола.

Отметим, что «Урал» - первый клуб в карьере Юшина, представляющий Премьер-лигу. До переезда в Екатеринбург в 2022 году россиянин играл в клубах Первой и Второй лиг. Например, в нижнекамском «Нефтехимике», в «Калуге» и новомосковском «Химике».

Егорычев рассказал, что помогло ему сделать хет-трик из ассистов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Юшин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Урал Урал
0
3
2.60 3.70 2.60
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Оренбург Оренбург
1
3
3.60 4.00 1.94
Видео
48 мин
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
2.95 3.70 2.32
Видео
48 мин
Сочи Сочи
Зенит Зенит
1
0
3.05 3.80 2.23
Видео
28.05.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.38 5.20 8.20
Видео
28.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
28.05.23 в 16:30
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
19:47 · Россия. Премьер-лига
Бородюк отказался комментировать поражение «Торпедо» от «Оренбурга»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Клотет анонсировал большие изменения в «Торпедо»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника «Фенербахче» Салаи высказался об интересе к игроку со стороны «Зенита»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Кутепов покинет «Торпедо» по окончании сезона
19:31 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» оставил «Уфу» в зоне вылета
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча против «Оренбурга»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Химок» нашёл позитивный момент после 0:3 от «Урала»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Личка поделился ожиданиями от матча против «Динамо»
19:16 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» будут добиваться отстранения судей после матча с «Оренбургом»
19:02 · Россия. Первая лига
«Енисей» гарантировал себе стыковые матчи, одолев «Кубань»
18:59 · Россия. Первая лига
Вылетающий «Краснодар-2» устроил разгром «Волгарю»
18:58 · Россия. Первая лига
«Шинник» вырвал победу в матче со «СКА-Хабаровском»
18:58 · Россия. Первая лига
«Родина» отправила «Волгу» во Вторую лигу
18:40 · Россия. Премьер-лига
Капустянский – самый молодой автор гола «Оренбурга» в истории РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» проиграло 7 матчей подряд в РПЛ – это худшая серия поражений в истории клуба
Все новости
Рекомендуем