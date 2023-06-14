В «Урале» высказались о возможном подписании Шеттине

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Браги» Гильерме Шеттине в екатеринбургский клуб.

Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего футболиста обойдётся «Уралу» в 500 тысяч евро. Однако позже агент Шеттине опроверг информацию о переговорах с российским клубом.

«У нас в клубе есть спортивный отдел. Именно они работают по трансферам, но пока у нас никого нет. Я ничего ни с кем не подписывал», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон Шеттине провёл в составе швейцарского «Грассхоппера» на правах аренды. За эту команду нападающий сумел отличиться восемью голами и тремя результативными передачами в 21 проведённом матче. Портал Transfermarkt оценивает Шеттине в 900 тысяч евро.