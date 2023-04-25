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Рыбчинский: «Юран — очень требовательный и жёсткий тренер»

25 Апреля 2023 • 12:51 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

Полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский высказался о качествах нового наставника команды Сергея Юрана.

«Сергей Николаевич — очень требовательный и жёсткий тренер, может напихать по делу. Просит много отрабатывать в обороне всей командой, один за всех и все за одного. Мотивация? Да, его заряд чувствуется», — заявил хавбек, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Рыбчинский рассказал, что главной задачей для коллектива на оставшиеся туры является выход из зоны стыковых матчей.

Напомним, что Сергей Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ за шесть туров до конца, отставая от «Крыльев Советов» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Дмитрий Рыбчинский Пари НН
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