В Нижнем Новгороде задержали двух местных болельщиков, которые пытались пройти на матч с «Крыльями Советов» не по своим билетам

В Нижнем Новгороде были задержаны два местных болельщика, которые пытались пройти на матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» по билетам, которые были оформлены на карты болельщиков других людей.

По данным телеграм-канала «Мутко Против», 39-летний Андрей и 44-летний Баходир были остановлены внимательными сотрудниками службы безопасности за несколько минут до матча, а затем были доставлены в местный отдел полиции, и на них были оформлены протоколы по статье 20.31 КОАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Напомним, что пропускная система действует на всех стадионах РПЛ с нового календарного года.