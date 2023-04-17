Юран — о Тихом: «Я бы с удовольствием оставил в команде квалифицированного игрока»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о ситуации вокруг защитника Дмитрия Тихого, который сейчас находится в расположении нижегородского клуба. Напомним, ранее 30-летний футболист выступал за «Химки», которые он покинул в конце марта текущего года.

Юран признался, что хотел бы видеть Тихого в составе своей команды, однако говорить о подписании контракта пока рано. Специалист отметил ответственный подход футболиста, не исключив, что в конце сезона им могут заинтересоваться «Зенит» или «Спартак».

«Дмитрий обратился к нам, хотел играть с командой, поддерживать форму. Тихий тренируется с нами, но он не сможет принять участие в матчах за нашу команду. Потому что заявки закрыты», — цитирует Юрана Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ Тихий провёл за «Химки» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 23 туров чемпионата России «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведёт 23 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.