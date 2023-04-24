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Тарханов прокомментировал уход гендиректора «Крыльев Советов»

24 Апреля 2023 • 16:37 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

Бывший наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался об уходе гендиректора самарцев Вадима Андреева.

«Судейские вопросы были во многих играх. Я думаю, надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности. Несправедливости были не только в этом матче», — заявил известный специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, необходимо жёстче наказывать арбитров, чтобы избежать настолько частых ошибок.

Напомним, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сегодня, 24 апреля, подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов Вадим Андреев
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