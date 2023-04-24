Тарханов прокомментировал уход гендиректора «Крыльев Советов»

Бывший наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался об уходе гендиректора самарцев Вадима Андреева.

«Судейские вопросы были во многих играх. Я думаю, надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности. Несправедливости были не только в этом матче», — заявил известный специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, необходимо жёстче наказывать арбитров, чтобы избежать настолько частых ошибок.

Напомним, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сегодня, 24 апреля, подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги.