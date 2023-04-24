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Булыкин высказался об отставке генерального директора «Крыльев Советов»

24 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об скандальном уходе генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева в отставку.

«Понятно, что это эмоции, и то, что не может выполнить свои задачи, и, может, были моменты, в которых нужно подавать протесты», — заявил экс-фоврард «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, главной причиной ухода является то, что команда не может выполнить задачу на сезон, которую ставило руководство клуба.

Напомним, что ранее сегодня, 24 апреля, Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин Вадим Андреев
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