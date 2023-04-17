Радимов назвал главные разочарования прошедшего тура РПЛ

Бывший российский футболист, а ныне эксперт и тренер Владислав Радимов в своём Телеграм-канале назвал главные разочарования 23 тура Российской премьер-лиги.

«Это «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург». Потому, что «Крылья Советов» должны были обыграть «Химки», «Урал» перестаёт играть и думает только о Кубке – футбол за такое наказывает. А «Оренбург» полностью провалился с «Локомотивом», - пишет Радимов.

Напомним, что в минувшем туре «Крылья» сыграли с подмосковной командой в нулевую ничью, уральцы потерпели очередное поражение, на этот раз от ЦСКА (1:2), а «Оренбург» без шансов уступил дома «Локомотиву» Михаила Галактионова – 1:4.