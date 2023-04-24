В РПЛ высказались о решении гендиректора «Крыльев Советов» покинуть свой пост

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост из-за спорного судейства в отношении самарского клуба.

Алаев отметил, что решение было эмоциональным, однако это можно понять, так как у руководителей клубов накопились определенные вопросы.

«Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», - приводит слова спортивного деятеля Sport24.

Напомним, что «последней каплей» принятого решения стало судейство в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).