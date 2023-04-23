«Пари НН» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Крылья Советов
Доступ после регистрации
Протокол игры
Нигматуллин Артур•Стоцкий Дмитрий•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Рыбчинский Дмитрий•Соколов Артём•Михайлов Ярослав•Майга Мамаду•Янсане Момо•Сулейманов Тимур
Ломаев Иван•Евгеньев Роман•Горшков Юрий•Солдатенков Александр•Зуев Александр•Рассказов Николай•Костанца Фернандо•Бабкин Сергей•Гарре Бенжамин•Цыпченко Дмитрий•Писарский Владимир
23 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
Бан пользователя