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В «Пари НН» сообщили, что у Юрана полный кредит доверия

20 Апреля 2023 • 21:07 Комментировать
Пари НН
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Крылья Советов
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23.04 14:00

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о главном тренере команды Сергее Юране.  

«Почему Юран? Мы находились в поиске, но достаточно быстро выбрали кандидатуру Сергея Николаевича, потому что у него есть тот опыт, который нам необходим, чтобы сейчас решить поставленную задачу», — приводит слова Измайлова Sport24. Функционер добавил, что у 53-летнего специалиста есть полный кредит доверия.

«Пари НН» набрал 19 очков после 23 туров и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре подопечные Юрана примут на своем поле «Крылья Советов», поединок пройдет 23 апреля и начнется в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Равиль Измайлов Пари НН
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ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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