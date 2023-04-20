В «Пари НН» сообщили, что у Юрана полный кредит доверия

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о главном тренере команды Сергее Юране.

«Почему Юран? Мы находились в поиске, но достаточно быстро выбрали кандидатуру Сергея Николаевича, потому что у него есть тот опыт, который нам необходим, чтобы сейчас решить поставленную задачу», — приводит слова Измайлова Sport24. Функционер добавил, что у 53-летнего специалиста есть полный кредит доверия.

«Пари НН» набрал 19 очков после 23 туров и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре подопечные Юрана примут на своем поле «Крылья Советов», поединок пройдет 23 апреля и начнется в 14:00 по мск.