Колосков высказался об уровне судейства в РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об уровне судейства в Российской премьер-лиге.

«У судей сложная работа, потому что ими почти всегда недовольны. По всему миру после матчей обсуждают судейские ошибки и проигравшей стороне кажется, что к ним судья был неблагосклонен. РПЛ в этом смысле мало чем отличается от европейских лиг», — заявил известный функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, участившиеся скандалы, связанные с судейством, не говорят о предвзятости арбитров.

Напомним, что после матча «Пари НН» и «Крыльев Советов» генеральный директор самарцев Роман Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства. По мнению представителей «Крыльев», арбитр встречи Роман Галимов допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев.