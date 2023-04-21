Гендиректор «Пари НН» Измайлов: «Глушаков помогает и действиями на поле, и в создании атмосферы в команде»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о новобранце нижегородской команды Денисе Глушакове.

Напомним, 36-летний полузащитник пополнил состав «Пари НН» в феврале нынешнего года. Первую часть текущего сезона опытный футболист провёл в подмосковных «Химках».

Измайлов отметил профессионализм и опыт Глушакова, за счёт которого он может помогать развиваться своим молодым одноклубникам.

«Денис — настоящий профессионал и хороший человек. Он помогает и действиями на поле, и вне его в создании атмосферы в команде. К тому же он опытный футболист, у которого есть чему поучиться молодым игрокам», — приводит слова Измайлова Sport24.

За «Пари НН» Глушаков успел провести семь игр и забить в них один гол. После 23 туров РПЛ нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.