Канчельскис ведёт переговоры с клубом из Европы

Российский футбольный эксперт, а также приостановивший тренерскую карьеру тренер Андрей Канчельскис сообщил, что на данный момент ведёт переговоры с неназванным клубом из Европы.

«Недавно был в Киргизии, у меня там есть несколько вариантов, где заинтересованы во мне. Еще есть пару клубов, один из них - европейский, с которым сейчас ведем диалог», - заявил Канчельскис «Матч ТВ», добавив, что скоро окончание футбольного сезона и многим командам будут нужны перемены в виде нового главного тренера.

Напомним, что последним клубом в тренерской карьере Канчельскиса на данный момент был узбекский «Навбахор». Он покинул команду в 2020 году.

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