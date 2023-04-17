Майга: «Как специалист и как человек Юран мне очень понравился»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о новом главном тренере команды Сергее Юране, который возглавил коллектив 4 апреля.

28-летний малиец назвал Юрана хорошим тренером, поблагодарив при этом бывшего наставника команды Артёма Горлова.

«Он хороший тренер. У него есть дух и уверенность! Как специалист и как человек он мне очень понравился. Юран всегда рядом с игроками. Если что-то непонятно, всегда объясняет», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нынешний сезон Юран начинал в подмосковных «Химках», которые покинул в августе прошлого года. После 23 туров РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.