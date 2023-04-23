Корниленко — о судействе в матче с «Пари НН»: «Непонятны многие решения»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о судействе в матче против «Пари НН». Встреча 24-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:2.

«Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

После 24 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 25 набранных очков. В следующем туре самарский клуб примет «Зенит», поединок пройдет 29 апреля в 14:00 по мск.