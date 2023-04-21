Игрок «Крыльев Советов» Гарре: «Я счастлив в России»

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре поделился впечатлениями от жизни в России.

«Мне нравится жить в России, здесь я счастлив. Конечно, для меня это новый опыт, но всё идёт очень хорошо. Клуб меня поддерживает, все в команде помогают мне стать ещё лучше», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Напомним, Гарре перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Расинга». Ранее аргентинец также выступал за молодёжную команду английского «Манчестер Сити».

В составе «Крыльев Советов» Гарре успел провести 11 матчей и отметиться одной результативной передачей. На данный момент самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 23 матчах.