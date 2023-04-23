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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимур Сулейманов забил свой десятый гол в чемпионате - он самый эффективный игрок для определённой команды

23 Апреля 2023 • 20:15 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

В матче двадцать четвертого тура российского чемпионата «Пари НН» при новом тренере Сергее Юране одержал победу над гостями из Самары - «Крыльями Советов». Один из мячей своего клуба забил Тимур Сулейманов, для которого это был уже десятый гол в нынешнем сезоне.

Всего же «Пари НН» забил 28 мячей - таким образом, Сулейманов забил 36 процентов голов своего клуба, что является наивысшим процентом во всем чемпионате. В следующем туре чемпионата «Пари НН» предстоит, в свою очередь, отправиться в гости к «Оренбургу», это случится в последний день апреля, 30 числа, в следующее воскресенье. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Тимур Сулейманов Пари НН
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