«Крылья Советов» обратятся в ЭСК после матча с «Пари НН»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб планирует обратиться в ЭСК РФС по поводу нескольких спорных эпизодов в матче с «Пари НН». Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1.

«У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

После 24 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 25 набранных очков. В следующем туре самарский клуб ждет встреча с лидером РПЛ — «Зенитом». Матч пройдет 29 апреля в 14:00 по мск.