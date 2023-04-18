Нападающий «Пари НН» Янсане: «На сто процентов убеждён, что мы останемся в РПЛ»

Нападающий «Пари НН» Момо Янсане выразил уверенность в том, что нижегородская команда сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона.

Напомним, что 4 апреля «Пари НН» возглавил Сергей Юран, сменивший на этом посту Артёма Горлова. Янсане признался, что он доволен работой нового тренера.

«Юран отлично начал в «Нижнем Новгороде», и хотя ситуация для нас пока что неблагоприятная, на каждой тренировке Сергей Николаевич прививает в нас безумную уверенность. На сто процентов убеждён, что у «Нижнего Новгорода» всё будет хорошо», — цитирует Янсане Sport24.

После 23 туров РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведёт 23 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.