Уткин иронично высказался об обилии пенальти в РПЛ

Пока что во всех матчах 24-го тура чемпионата России арбитры назначают одиннадцатиметровые удары. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Судья, который не поставит пенальти в своём матче этого тура РПЛ, предаст своих коллег и должен будет пройти проверку на детекторе лжи. Перед неминуемым переводом в ФНЛ», - иронично написал Уткин в своём телеграм-канале.

В эти минуты в Премьер-лиге проходит матч между «Пари НН» и «Крыльями Советов». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.