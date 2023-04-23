Александров: «Спасибо Юрану, настроил нас»

В двадцать четвертом туре российского чемпионата «Пари НН» смог вернуться на победный путь, команда обыграла «Крылья Советов», причем победа получилась волевой - сперва команда Сергея Юрана уступала в счете. Защитник «Пари НН» Виктор Александров воздал должное новому наставнику команды, он считает, что Юрану удалось достойно настроить футболистов.

- Спасибо Сергею Николаевичу за то, что правильно настроил нас, сейчас полностью отдаемся игре и стараемся выполнять задачу. Нам сейчас очень важно набирать очки, рады, что прервалась серия неудач, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре нижегородцам предстоит съездить, в свою очередь, в Оренбург.