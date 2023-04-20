Генеральный директор «Пари НН» высказался о будущем Сулейманова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о будущем нападающего команды Тимура Сулейманова.

«Тимур Сулейманов — хороший футболист. Не удивлён, что есть интерес к нему. Готовы ли мы к его продаже летом? Мы понимаем, что он — большой футболист и у него большое будущее», — заявил функционер клуба РПЛ, чьи слова приводит«Спорт-Экспресс». По его словам, в «Пари НН» не поступали конкретные предложения о приобретении форварда.

Напомним, что Тимур Сулейманов выступает за «Пари НН» с 2021 года. В текущей кампании 23-летний нападающий забил 11 голов при двух результативных передачах в 27 матчах за нынешний клуб в рамках всех состязаний.