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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» высказался о будущем Сулейманова

20 Апреля 2023 • 16:47 Комментировать
Пари НН
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Крылья Советов
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23.04 14:00

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о будущем нападающего команды Тимура Сулейманова.

«Тимур Сулейманов — хороший футболист. Не удивлён, что есть интерес к нему. Готовы ли мы к его продаже летом? Мы понимаем, что он — большой футболист и у него большое будущее», — заявил функционер клуба РПЛ, чьи слова приводит«Спорт-Экспресс». По его словам, в «Пари НН» не поступали конкретные предложения о приобретении форварда.

Напомним, что Тимур Сулейманов выступает за «Пари НН» с 2021 года. В текущей кампании 23-летний нападающий забил 11 голов при двух результативных передачах в 27 матчах за нынешний клуб в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимур Сулейманов Равиль Измайлов Пари НН
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