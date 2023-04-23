Тихонов считает, что арбитры некорректно отсудили матч «Крыльев Советов»

В матче двадцать четвертого тура российского чемпионата «Крылья Советов» съездили из Самары в другой волжский город, Нижний Новгород, где потерпели «волевое поражение» - выигрывая со счетом 1:0, они пропустили два мяча и проиграли.

Бывший футболист «Крыльев» Андрей Тихонов считает поражение несправедливым и списывает его на дефекты в обслуживании матча со стороны арбитра.

- Этот судейский беспредел, который творится. И он продолжается. Это вообще ужас. Что будет у нас в конце, если сейчас вот такие ошибки происходят? Что это за пенальти? Я не понимаю, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».