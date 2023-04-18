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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Янсане: «Юран хорошо относится к каждому игроку, но он требовательный»

18 Апреля 2023 • 13:48 Комментировать
Пари НН
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Крылья Советов
23.04 14:00

Нападающий «Пари НН» Момо Янсане поделился мнением о новом главном тренере команды Сергее Юране, который возглавил нижегородцев в начале текущего месяца.

Гвинейский футболист назвал Юрана сильным и требовательным тренером, который хорошо относится к каждому игроку. 

«Когда тренер приходит, он показывает авторитет игрокам. Это очень важно. Показать, что ты серьёзно настроен, привнести хорошее настроение. Он относится хорошо к каждому игроку. Но нужно усердно работать — он требовательный», — приводит слова Янсане Metaratings.

Текущий сезон Юран начинал на посту главного тренера «Химок», однако покинул подмосковный клуб в начале августа прошлого года. В «Пари НН» он сменил Артёма Горлова.

После 23 туров РПЛ «Пари НН» набрал 19 очков, расположившись на 13-й строчке турнирной таблицы. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 23 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Момо Янсане Пари НН
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