Янсане: «Юран хорошо относится к каждому игроку, но он требовательный»

Нападающий «Пари НН» Момо Янсане поделился мнением о новом главном тренере команды Сергее Юране, который возглавил нижегородцев в начале текущего месяца.

Гвинейский футболист назвал Юрана сильным и требовательным тренером, который хорошо относится к каждому игроку.

«Когда тренер приходит, он показывает авторитет игрокам. Это очень важно. Показать, что ты серьёзно настроен, привнести хорошее настроение. Он относится хорошо к каждому игроку. Но нужно усердно работать — он требовательный», — приводит слова Янсане Metaratings.

Текущий сезон Юран начинал на посту главного тренера «Химок», однако покинул подмосковный клуб в начале августа прошлого года. В «Пари НН» он сменил Артёма Горлова.

После 23 туров РПЛ «Пари НН» набрал 19 очков, расположившись на 13-й строчке турнирной таблицы. Свой ближайший матч нижегородцы проведут 23 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.