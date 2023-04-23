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Сработала замена Юрана: «Пари НН» переиграл «Крылья», прервав серию из семи поражений подряд

23 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать (1)
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

«Пари НН» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 24-го тура РПЛ состоялась 23 апреля на стадионе «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Пари НН2:1Крылья Советов
  30'Костанца Фернандо (0:1)
(1:1) Сулейманов Тимур36'  
(2:1) Яковлев Владислав Геннадьевич73'  
Нигматуллин АртурАлександров Виктор  63'Гоцук КириллКаккоев НикитаРыбчинский Дмитрий  45' 46' (Юлдошев Иброгимхалил ( 46') Стоцкий ДмитрийСулейманов Тимур  23' 72' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 72') Майга Мамаду 60' (Шарипов Альберт ( 60') Михайлов ЯрославСоколов Артём 72' (Жигулёв Илья ( 72') Янсане Момо 9' (Кротов Вячеслав ( 9'  90')
Запасные: Корнюшин ДаниилГлушаков ДенисСевикян ЭдгарАнисимов АртурКалинский НиколайМасоэро Лукас ГабриэльШильцов Константин
Ломаев ИванЗуев Александр 64' (Ежов Роман ( 64') Евгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийРассказов Николай 81' (Рахманович Амер ( 81') Костанца Фернандо 69' (Зотов Георгий ( 69') Бабкин СергейГарре БенжаминЦыпченко Дмитрий 69' (Шитов Владислав ( 69') Писарский Владимир
Запасные: Коваленко АлександрХлусов НикитаФролов ЕвгенийОвсянников БогданВитюгов МаксимЧиркович АлександарГапонов Илья
23 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Перед визитом «Крыльев Советов» у «Пари НН» ситуация была очень сложная: все 6 матчей РПЛ 2023 года проиграны (а всего – 7 из 8), новый тренер пока не может вдохнуть жизни, эмоций. При Сергее Юране дважды по 1:3 получил «Пари НН», поэтому домашний матч против соседей по турнирной таблице, при этом находящихся вне зоны стыковых матчей, был очень важен – пора уже набирать очки.

Однако началось всё скверно. Уже на девятой минуте Юран вынужден был произвести вынужденную замену, вместо травмированного Янсане выпустив Кротова. Ещё через десять минут обязан был открывать счёт Владимир Писарский, замкнувший кросс со штрафного. Форвард бил с угла вратарской, направляя мяч в противоход голкиперу, но Артур Нигматуллин умудрился переложиться и сделать классный сейв.

Следом Гарре поймал отскок после подачи от угла поля. Не стал думать аргентинец, пробив с ходу, но немного не попал в створ с линии штрафной площади. Гигантское преимущество гостей трансформировалось в гол на исходе получаса игры: Горшков от угла поля навесил аккурат в центр вратарской, там никто почему-то не держал Костанцу, расстрелявшего Нигматуллина ударом в упор – 0:1.

Всё очень плохо выглядело для «Пари НН», но тут помог хозяевам Рассказов. В борьбе с Сулеймановым задел он мяч рукой, а дело происходило в штрафной площади, буквально на лицевой линии. Рефери указал на «точку», а сам же Тимур точно пробил с 11 метров – 1:1. Во втором тайме вновь захватили инициативу самарцы, вновь больше атаковали, вновь обостряли с угловых. После одного из таковых Писарский дважды расстреливал ворота, но сначала спас Нигматуллин, а затем мяч попал в своего же – Цыпченко.

Опять «Крылья» не смогли свои шансы реализовать, а «Пари НН» забил буквально из ниоткуда. Яковлев заменил Сулейманова, провёл на поле минуту и отличился первым же касанием: Евгеньев после дальнего заброса неудачно скинул мяч на Владислава, а тот моментально сориентировался и перебросил Ломаева, уже покинувшего линию ворот – 2:1. В компенсированное время наконец вспыхнули эмоции, в ходе разборок Кротов успел получить вторую жёлтую карточку и был удалён, но на результат это не повлияло.

Совсем нелогичной получилась победа «Пари НН» над «Крыльями Советов», но всё-таки она случилась. Сергей Юран с третьей попытки победил у руля нижегородцев, прервав серию из семи поражений подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Апреля 2023 в 16:26
ай крысятак канкрецна так затушили.. кхе-кхе.. )))
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