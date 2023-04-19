Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал, почему хочет получить российский паспорт.

«Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — цитирует Гарре «Чемпионат».

Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из аргентинского «Расинга» за 1,7 миллиона евро. За самарскую команду вингер успел провести 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Напомним, ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.