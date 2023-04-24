Полузащитник «Пари НН» Соколов: «Юран просил выкладываться на 150 процентов»

Полузащитник «Пари НН» Артём Соколов рассказал о мотивации от наставника команды Сергея Юрана перед матчем против «Крыльев Советов».

«Если вспоминать прошлые игры, то мы выступали неплохо. С тем же «Динамо» пропустили три мяча в последние 10 минут. Где-то не хватило концентрации и сил. Сегодня как раз на это Сергей Николаевич и сделал акцент. Просил выкладываться на 150 процентов, добегать, кто устал — просить замену», — заявил хавбек клуба РПЛ в интервью «Матч ТВ».

Также Соколов рассказал, что в коллективе знали о том, что матч против самарцев получится непростым, поскольку оба клуба находится внизу турнирной таблицы. В самой игре, пол словам полузащитника, «Крылья» были лучше во владении, из-за чего игрокам «Пари НН» часто совершали фолы.

Напомним, что нижегородский клуб одержал победу со счётом 2:1. За шесть туров до конца сезона «Пари НН» находится на 13-м месте, отставая от «Крыльев Советов» на три очка.