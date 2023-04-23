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Пари НН - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

23 Апреля 2023 • 09:06 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
1 3.40 X 3.25 2 2.25
Через 3 ч. 42 мин.

Одним из важных матчей 24-го тура РПЛ будет противостояние «Пари НН» с «Крыльями Советов». Команды очень слабо выглядят в 2023 году, нижегородцы даже сменили тренера, доверившись Сергею Юрану, но серию поражений пока не могут прервать. У самарцев зимний уход лидеров пока никак не получается компенсировать, и результаты оставляют желать лучшего. В случае победы хозяев вернется интрига в битве за непопадание в стыки, если же успешно сыграет коллектив Игоря Осинькина, в таком случае он получит отличные шансы не опуститься в квартет худших.

С 14:00 смотрим игру на «Матч Премьер». Текстовый репортаж на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Крылья Советов Пари НН
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ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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