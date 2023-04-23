Пари НН - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Одним из важных матчей 24-го тура РПЛ будет противостояние «Пари НН» с «Крыльями Советов». Команды очень слабо выглядят в 2023 году, нижегородцы даже сменили тренера, доверившись Сергею Юрану, но серию поражений пока не могут прервать. У самарцев зимний уход лидеров пока никак не получается компенсировать, и результаты оставляют желать лучшего. В случае победы хозяев вернется интрига в битве за непопадание в стыки, если же успешно сыграет коллектив Игоря Осинькина, в таком случае он получит отличные шансы не опуститься в квартет худших.

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