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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах РПЛ

24 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги. 

«Последней каплей» стала вчерашняя работа арбитров в игре 24-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (1:2).

Спортивный деятель отметил, что многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием его команды, подавались в ЭСК. В большинстве случаев комитет признавал ошибки арбитров, однако это никак не повлияло на работу судей, которые продолжают работать так, как им захочется.

«Я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел», - заявил Андреев в разговоре с «Чемпионатом».

«Крылья Советов» после 24 туров располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, опережая зону стыков на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Вадим Андреев
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