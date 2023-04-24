Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги.

«Последней каплей» стала вчерашняя работа арбитров в игре 24-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (1:2).

Спортивный деятель отметил, что многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием его команды, подавались в ЭСК. В большинстве случаев комитет признавал ошибки арбитров, однако это никак не повлияло на работу судей, которые продолжают работать так, как им захочется.

«Я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел», - заявил Андреев в разговоре с «Чемпионатом».

«Крылья Советов» после 24 туров располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, опережая зону стыков на три балла.