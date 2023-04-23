«Пари НН» выиграл матч РПЛ впервые с 11 ноября

В воскресенье «Пари НН» удалось порадовать своих болельщиков. В родных стенах команда Сергея Юрана обыграла «Крылья Советов» со счётом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.

Для «Пари НН это первая победа в Российской премьер-лиге с 11 ноября. Ранее этой весной нижегородцы проиграли все шесть матчей чемпионата. При этом одно из поражений было техническим, когда за команду выступил футболист, который должен был отбывать дисквалификацию.

В следующем туре Премьер-лиги «Пари НН» сыграет против «Оренбурга» на поле соперника. Матч пройдёт в последний день апреля.