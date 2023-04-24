Казаков – об уходе Андреева с поста гендиректора «Крыльев Советов»: «Это что-то детски эмоциональное»

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков высказался о решении генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост из-за скандальных судейских решений в матчах РПЛ.

Специалист отметил, что считает данное решение абсурдом.

«Подать в отставку демонстративно, в знак протеста - это что-то детски эмоциональное. Назло маме отморозить уши. Вот судьи сейчас каяться начнут-ведь из-за них протестная отставка произошла. Аппетита лишатся и сон пропадёт», - написал Казаков в своем телеграм-канале.

Напомним, что «последней каплей» для Андреева стала работа арбитров в матче «Крыльев Советов» против «Пари НН» (1:2).