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Казаков – об уходе Андреева с поста гендиректора «Крыльев Советов»: «Это что-то детски эмоциональное»

24 Апреля 2023 • 15:18 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков высказался о решении генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост из-за скандальных судейских решений в матчах РПЛ.

Специалист отметил, что считает данное решение абсурдом.

«Подать в отставку демонстративно, в знак протеста - это что-то детски эмоциональное. Назло маме отморозить уши. Вот судьи сейчас каяться начнут-ведь из-за них протестная отставка произошла. Аппетита лишатся и сон пропадёт», - написал Казаков в своем телеграм-канале.

Напомним, что «последней каплей» для Андреева стала работа арбитров в матче «Крыльев Советов» против «Пари НН» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Илья Казаков Вадим Андреев
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