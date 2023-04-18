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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» назвали причину отставки Горлова

18 Апреля 2023 • 11:08 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
23.04 14:00

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, почему клуб решил расстаться с 35-летним тренером Артёмом Горловым, которого на этом посту в начале апреля сменил Сергей Юран.

По словам Измайлова, единственной причиной отставки Горлова стали плохие результаты команды в нынешнем сезоне. Гендиректор подчеркнул, что клуб выплатил молодому специалисту всю компенсацию, положенную по контракту.

«Мы недовольны результатом, однако к самому Горлову мы хорошо отнеслись и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем этот специалист станет достаточно большим тренером», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Горлов возглавлял «Пари НН» с января по апрель 2023 года. После 23 туров чемпионата России команда из Нижнего Новгорода расположилась на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Равиль Измайлов Пари НН Артём Горлов
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ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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