В «Пари НН» назвали причину отставки Горлова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, почему клуб решил расстаться с 35-летним тренером Артёмом Горловым, которого на этом посту в начале апреля сменил Сергей Юран.

По словам Измайлова, единственной причиной отставки Горлова стали плохие результаты команды в нынешнем сезоне. Гендиректор подчеркнул, что клуб выплатил молодому специалисту всю компенсацию, положенную по контракту.

«Мы недовольны результатом, однако к самому Горлову мы хорошо отнеслись и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем этот специалист станет достаточно большим тренером», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Горлов возглавлял «Пари НН» с января по апрель 2023 года. После 23 туров чемпионата России команда из Нижнего Новгорода расположилась на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков.