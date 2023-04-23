Гарре: «Доминировали в матче, но, к сожалению, футбол - такая вещь, если ты не забиваешь, тогда нет результата»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Крылья Советов» (2:1) Бенжамин Гарре поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- К сожалению, результат для вашей команды неудачный. Что не получилось?

- Конечно, это был очень важный для нас матч. К сожалению, нам не хватило эффективности, к сожалению, результат вот такой, что мы не смогли получить чего-то положительного.

- Тем не менее, вы много атаковали, и игра проходила по большей части с преимуществом вашей команды. Почему не удалось забить еще?

- Как я уже сказал, мы доминировали в матче, но, к сожалению, футбол - такая вещь, если ты не забиваешь, тогда нет результата. К сожалению, как я уже сказал, нам не удалось забить. Но мне бы хотелось сказать, что нам нужно больше работать, чтобы где-то получить положительный результат.