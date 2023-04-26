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ЭСК нашла три грубые ошибки арбитра Галимова в матче «Пари НН» - «Крылья Советов»

26 Апреля 2023 • 20:00 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Фанаты с интересом ожидали вердикта по матчу «Пари НН» - «Крылья Советов» (2:1), после которого в знак протеста против судейства Вадим Андреев даже подал в отставку с поста генерального директора самарского клуба.

ЭСК установила, что арбитр Роман Галимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте. Большинство членов комиссии считают, что контакт мяча и руки Николая Рассказова спровоцировали действия игрока атаки, толкнувшего соперника.

Также комиссия считает ошибочным решение Галимова не назначить пенальти в ворота «Пари НН» на 42-й минуте. Большинство членов ЭСК увидели в контакте Каккоева и Писарского фол по неосторожности в виде наступа.

Кроме того, ЭСК решила, что Галимов ошибочно не удалил с поля игрока «Пари НН» Виктора Александрова на 70-й минуте. Все члены комиссии действия игрока в борьбе с Писарским считают безрассудными, тянувшими на вторую жёлтую карточку.

В то же время ЭСК поддержала решения Галимова на назначить пенальти в ворота «Пари НН» на 58-й минуте (контакт мяча с рукой Каккоева произошёл после умышленной игры головой) и не удалять с поля Виктора Александрова на 77-й минуте (нарушение не признано срывом перспективной атаки).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Галимов Пари НН
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