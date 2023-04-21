Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Пари НН» Измайлов: «Верю, что Юрану по силам развивать молодых футболистов»

21 Апреля 2023 • 10:09 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
1 3.40 X 3.30 2 2.20
23.04 14:00

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов выразил мнение, что новый главный тренер нижегородской команды Сергей Юран способен справиться с задачей клуба развивать молодых футболистов.

По словам Измайлова, курс на развитие молодёжи был взят ещё при бывшем наставнике Михаиле Галактионове, и этот шаг себя оправдал.

«Я верю, что Юрану по силам развивать молодых футболистов, которые будут прогрессировать», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в начале текущего месяца, сменив на этом посту Артёма Горлова. После 23 туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Равиль Измайлов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
10:42 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Не знаю, буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Гришин высказался о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА
10:14 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы «Ростова» финишировать в топ-3
10:09 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» Измайлов: «Верю, что Юрану по силам развивать молодых футболистов»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Зенит» можно поздравить с чемпионством»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Фернандес покинул «Интернасьонал» из-за желания немедленно вернуться в Россию
09:25 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» Измайлов: «Глушаков помогает и действиями на поле, и в создании атмосферы в команде»
09:13 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили о контактах с европейскими клубами по Захаряну
09:12 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Опять будут спорные решения и нытьё»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «ЦСКА может обыграть любого соперника»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес ушёл из «Интернасьонала»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Шишкин пожелал «Акрону» выиграть Кубок России
07:16 · Россия. Премьер-лига
Шишкин рассказал, как отреагировал на провал «Спартака» в Лиге чемпионов 2
07:02 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер рассказал о переговорах Баринова с «Локомотивом»
00:28 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Слуцкий, как и Гинер, восторгался мной»
Все новости
Рекомендуем