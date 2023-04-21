Гендиректор «Пари НН» Измайлов: «Верю, что Юрану по силам развивать молодых футболистов»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов выразил мнение, что новый главный тренер нижегородской команды Сергей Юран способен справиться с задачей клуба развивать молодых футболистов.

По словам Измайлова, курс на развитие молодёжи был взят ещё при бывшем наставнике Михаиле Галактионове, и этот шаг себя оправдал.

«Я верю, что Юрану по силам развивать молодых футболистов, которые будут прогрессировать», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в начале текущего месяца, сменив на этом посту Артёма Горлова. После 23 туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.