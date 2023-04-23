Яковлев вышел на замену и в касание перебросил голкипера, «Пари НН» повёл в матче с «Крыльями Советов»

В эти минуты проходит матч 24-го тура Премьер-лиги, в котором «Пари НН» принимает «Крылья Советов». В конце первого тайма команды обменялись результативными ударами. Фернандо Костанца открыл счет на 30-й минуте, но вскоре Тимур Сулейманов забил с пенальти.

На 73-й минуте нижегородцы снова вышли вперед. После дальней передачи в линию атаки защитник неаккуратно сыграл на вынос, и только-только вышедший на замену Владислав Яковлев в касание эффектно перебросил голкипера.

Счет стал 2:1, «Пари НН» до трех очков сокращает отставание от спасительного 12-го места.